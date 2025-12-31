Киев
О товаре
Цены
Кандибор (Kandibor)
Кандибор (Kandibor)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 53 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
465,84
Экономия при брони:
-17,42 грн
448,42
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
467,40
Экономия при брони:
-23,75 грн
443,65
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
224,95
Экономия при брони:
-42,45 грн
182,50
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Круглосуточно
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
432,80
Экономия при брони:
-22,40 грн
410,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
196,23
Экономия при брони:
-12,46 грн
183,77
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
475,21
Экономия при брони:
-26,94 грн
448,27
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
475,84
Экономия при брони:
-27,27 грн
448,57
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
449,90
Экономия при брони:
-59,10 грн
390,80
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
449,90
Экономия при брони:
-59,10 грн
390,80
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
471,57
Экономия при брони:
-23,21 грн
448,36
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
450,10
Экономия при брони:
-85,10 грн
365,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
467,20
Экономия при брони:
-23,55 грн
443,65
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Винниченко Владимира, 2
1.1 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
450,10
Экономия при брони:
-85,10 грн
365,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 4
1.2 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
450,10
Экономия при брони:
-85,10 грн
365,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
450,10
Экономия при брони:
-55,90 грн
394,20
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
467,20
Экономия при брони:
-23,55 грн
443,65
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
403,92
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
450,10
Экономия при брони:
-59,30 грн
390,80
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
425,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
423,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню