Кривой Рог
Кандибор (Kandibor)

Кандибор (Kandibor)

Кривой Рог (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 77 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
468,68
Экономия при брони: -75,66 грн
393,02 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
422,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
475,57
Экономия при брони: -26,99 грн
448,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
480,15
Экономия при брони: -86,53 грн
393,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
475,02
Экономия при брони: -26,92 грн
448,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
471,35
Экономия при брони: -23,31 грн
448,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
455,57
Экономия при брони: -18,88 грн
436,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
432,60
Экономия при брони: -22,20 грн
410,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
478,81
Экономия при брони: -92,89 грн
385,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
197,99
Экономия при брони: -10,03 грн
187,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
455,31
Экономия при брони: -69,39 грн
385,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
436,72
Экономия при брони: -50,59 грн
386,13 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
422,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
478,89
Экономия при брони: -83,60 грн
395,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
389,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
477,28
Экономия при брони: -28,66 грн
448,62 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 9-В
2.8 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
374,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
138,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
475,83
Экономия при брони: -54,73 грн
421,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
КАНДИБОР СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории вагинальные №14
Евролек-Украина
467,20
Экономия при брони: -65,35 грн
401,85 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное