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Аденома-Гран гранулы пенал 10 г, №1 - Харьков (19506) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
252,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
252,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
256,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
252,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
252,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
252,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
262,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
256,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
252,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
252,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
Всего: упаковка (1)
281,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
280,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
244,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
252,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
233,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
252,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
233,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
252,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
Всего: упаковка (1)
243,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
Всего: упаковка (1)
242,47 грн