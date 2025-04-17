Винница (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
591,36
Экономия при брони: -79,75 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
576,70
Экономия при брони: -70,90 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
597,58
Экономия при брони: -86,00 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
576,60
Экономия при брони: -70,80 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
722,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
722,80 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
587,39
Экономия при брони: -75,81 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
613,09
Экономия при брони: -77,17 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
590,90
Экономия при брони: -85,10 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
585,81
Экономия при брони: -32,86 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
590,85
Экономия при брони: -37,90 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
722,80 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
627,55
Экономия при брони: -79,20 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
603,87
Экономия при брони: -92,41 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
722,80 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина