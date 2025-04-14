Одесса (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
593,34
Экономия при брони: -39,85 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
601,63
Экономия при брони: -48,27 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
587,23
Экономия при брони: -61,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
592,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
554,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
554,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
612,00
Экономия при брони: -85,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
554,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
598,64
Экономия при брони: -44,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
616,03
Экономия при брони: -63,26 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
586,38
Экономия при брони: -45,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
590,11
Экономия при брони: -50,15 грн