Киев (адрес не указан)
Доступно в 525 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
576,60
Экономия при брони: -46,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
584,56
Экономия при брони: -31,37 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
612,06
Экономия при брони: -67,18 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
554,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
596,79
Экономия при брони: -43,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
592,94
Экономия при брони: -39,97 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
593,40
Экономия при брони: -40,43 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
600,77
Экономия при брони: -26,04 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
601,29
Экономия при брони: -51,26 грн