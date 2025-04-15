Днепр (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
614,71
Экономия при брони: -74,75 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
604,49
Экономия при брони: -64,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
604,21
Экономия при брони: -50,54 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
592,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
296,00
Экономия при брони: -39,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2
3.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
601,34
Экономия при брони: -51,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
602,79
Экономия при брони: -49,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
554,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
596,56
Экономия при брони: -46,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
597,13
Экономия при брони: -69,87 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
595,94
Экономия при брони: -43,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
588,19
Экономия при брони: -48,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
597,81
Экономия при брони: -57,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
584,73
Экономия при брони: -58,96 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
594,75
Экономия при брони: -42,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
583,04
Экономия при брони: -78,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
593,56
Экономия при брони: -40,39 грн