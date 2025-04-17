Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
722,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
722,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
590,50
Экономия при брони: -74,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
603,30
Экономия при брони: -91,83 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
722,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
762,51
Экономия при брони: -40,71 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
722,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
597,95
Экономия при брони: -86,48 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
590,50
Экономия при брони: -74,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
589,89
Экономия при брони: -77,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
602,39
Экономия при брони: -90,42 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
722,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
584,45
Экономия при брони: -57,62 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
722,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
591,50
Экономия при брони: -75,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ДЕФИБРА СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории ректальные и вагинальные №10
Евролек-Украина
584,00
Экономия при брони: -72,08 грн