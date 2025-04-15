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Батончик Бест вей (Bar Best way)
Батончик Бест вей (Bar Best way)
Львов
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
467.7 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
12,30
Экономия при брони:
-3,21 грн
9,09
грн
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М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
228.3 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Кропивницкий, ул. Журливой О., 1
616.8 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Шевченко Тараса, 36
617.4 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 18
618.1 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Кропивницкого, 22
618.2 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
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