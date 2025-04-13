Киев
О товаре
Цены
Батончик Бест вей (Bar Best way)
Батончик Бест вей (Bar Best way)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 1 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
12,30
Экономия при брони:
-3,21 грн
9,09
грн
Забронировать
В городах рядом
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
344.7 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню