Киев
Батончик Бест вей (Bar Best way)

Батончик Бест вей (Bar Best way)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Киев
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
12,30
Экономия при брони: -3,21 грн
9,09 грн
В городах рядом
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
344.7 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
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