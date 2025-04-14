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Батончик Бест вей (Bar Best way)
Батончик Бест вей (Bar Best way)
Харьков
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
410.9 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
12,30
Экономия при брони:
-3,21 грн
9,09
грн
Забронировать
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
713.2 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
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