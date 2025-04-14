Киев
Батончик Бест вей (Bar Best way)

Батончик Бест вей (Bar Best way)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
410.9 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
12,30
Экономия при брони: -3,21 грн
9,09 грн
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
713.2 км
БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г №1
Риф
ГлавнаяКорзинаИзбранное