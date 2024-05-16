Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY"Цены в аптеках

БАТОНЧИК С СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "BEST WAY" 30 г, №1 - Киев (742876) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
13,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (5)
13,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (3)
12,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (5)
13,00 грн
В других городах:
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 56
Всего: упаковка (3)
12,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 1-А
Всего: упаковка (2)
12,50 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Кропивницкий, просп. Университетский, 2/5
Всего: упаковка (10)
12,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Б
Всего: упаковка (1)
11,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Шевченко Тараса, 36
Всего: упаковка (5)
12,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом