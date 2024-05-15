К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 147 Всего: упаковка (2) 865,29 Экономия: -46,89 грн 818,40 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 54 мин График работы Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5 Всего: упаковка (1) 846,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А Всего: упаковка (1) 856,62 Экономия: -53,87 грн 802,75 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31 Всего: упаковка (1) 733,20 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч Всего: упаковка (1) 805,20 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Луцк, просп. Соборности, 43 Всего: упаковка (1) 825,25 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Луцк, просп. Воли, 9/16 Всего: упаковка (3) 805,20 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всего: упаковка (2) 805,20 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13 Всего: упаковка (1) 805,20 грн Забронировать

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И Всего: упаковка (4) 719,10 грн