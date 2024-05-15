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ACNE OUT АКТИВНЫЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ УГРЕВОЙ СЫПИ 60 мл - Харьков (526355) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
802,05
Экономия: -36,15 грн
765,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (4)
806,95
Экономия: -41,05 грн
765,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
936,93
Экономия: -88,62 грн
848,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
936,48
Экономия: -65,70 грн
870,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (4)
804,81
Экономия: -38,91 грн
765,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (2)
911,14
Экономия: -40,66 грн
870,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2)
796,58
Экономия: -38,58 грн
758,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
812,31
Экономия: -125,22 грн
687,09 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гоголя, 26
Всего: упаковка (2)
759,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (3)
759,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (2)
925,03
Экономия: -54,39 грн
870,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Воскресенская, 2
Всего: упаковка (2)
759,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (4)
939,57
Экономия: -150,07 грн
789,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (2)
936,13
Экономия: -140,93 грн
795,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
922,83
Экономия: -52,64 грн
870,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
907,59
Экономия: -37,43 грн
870,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
938,33
Экономия: -68,14 грн
870,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
788,32
Экономия: -30,32 грн
758,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
924,42
Экономия: -142,18 грн
782,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (2)
799,91
Экономия: -70,73 грн
729,18 грн