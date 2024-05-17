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Бензилбензоат эмульсия накожная 200 мг/г флакон 50 г, №1 - Одесса (7125) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (3)
18,40 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (1)
23,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 04 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (5)
18,40 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
16,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (5)
18,00
Экономия: -3,00 грн
15,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (21)
17,11
Экономия: -2,39 грн
14,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
Всего: упаковка (1)
13,79 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (1)
17,23
Экономия: -2,23 грн
15,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (3)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (17)
13,79 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (3)
18,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кельменцы, ул. Довженко Александра, 17
Всего: упаковка (32)
17,23
Экономия: -2,51 грн
14,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (3)
13,79 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (12)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
Всего: упаковка (6)
17,60
Экономия: -2,88 грн
14,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (2)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 04 мин
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (9)
18,08
Экономия: -3,08 грн
15,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (3)
18,95
Экономия: -3,95 грн
15,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (25)
15,37
Экономия: -0,46 грн
14,91 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (10)
18,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
17,30
Экономия: -0,65 грн
16,65 грн