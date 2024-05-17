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Бензилбензоат эмульсия накожная 200 мг/г флакон 50 г, №1 - Львов (7125) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бобрка, ул. Тарнавского, 16
Всего: упаковка (1)
17,24
Экономия: -2,51 грн
14,73 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (21)
17,11
Экономия: -2,38 грн
14,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Самбор, ул. Валовая, 18-В
Всего: упаковка (20)
13,78 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
18,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (32)
17,94
Экономия: -3,21 грн
14,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (4)
16,52
Экономия: -0,62 грн
15,90 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (2)
16,90 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
17,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
Всего: упаковка (1)
17,11
Экономия: -2,38 грн
14,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (53)
18,09
Экономия: -3,36 грн
14,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (1)
13,79 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
15,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (3)
17,11
Экономия: -2,38 грн
14,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Довженко Александра, 17
Всего: упаковка (32)
17,23
Экономия: -2,50 грн
14,73 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (6)
16,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (5)
16,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
Всего: упаковка (2)
16,36
Экономия: -0,91 грн
15,45 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (10)
16,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 47
Всего: упаковка (1)
17,24
Экономия: -2,51 грн
14,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
Всего: упаковка (6)
17,60
Экономия: -2,87 грн
14,73 грн