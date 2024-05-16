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Бензилбензоат эмульсия накожная 200 мг/г флакон 50 г, №1 - Киев (7125) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
16,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (7)
18,73 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (5)
17,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (3)
18,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (29)
18,03
Экономия: -3,30 грн
14,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
Всего: упаковка (1)
18,10
Экономия: -3,37 грн
14,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
Всего: упаковка (32)
18,09
Экономия: -3,36 грн
14,73 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (2)
17,20 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (32)
16,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
Всего: упаковка (22)
18,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
18,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:30
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (1)
18,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (1)
18,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (1)
17,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (9)
15,50 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (2)
18,40 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (2)
20,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (1)
18,40 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется через 12 мин
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (1)
18,40 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (2)
18,40 грн