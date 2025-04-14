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Антистресс комплекс (Antistress complex)
Антистресс комплекс (Antistress complex)
Харьков
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Доступно в 1 аптеках в Харьков
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Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Антистресс Комплекс таблетки 250 мг №30
Аптека 283
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Закрыто
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Киев, ул. Малая Шияновская, 1
409.0 км
Антистресс Комплекс таблетки 250 мг №30
Аптека 283
69,80
Экономия при брони:
-18,03 грн
51,77
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
684.4 км
Антистресс Комплекс таблетки 250 мг №30
Аптека 283
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