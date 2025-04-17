Алактель феми (Alactel femi)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
691,15
Экономия при брони: -96,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
674,66
Экономия при брони: -103,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
670,10
Экономия при брони: -99,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
675,61
Экономия при брони: -104,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
659,07
Экономия при брони: -79,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
690,56
Экономия при брони: -84,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
676,37
Экономия при брони: -96,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -94,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
657,61
Экономия при брони: -77,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -94,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -94,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Антонова, 29
2.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -94,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
674,28
Экономия при брони: -103,17 грн