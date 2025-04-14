Алактель феми (Alactel femi)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
664,30
Экономия при брони: -71,56 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
677,96
Экономия при брони: -66,83 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
688,12
Экономия при брони: -66,07 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
684,59
Экономия при брони: -86,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
669,95
Экономия при брони: -37,78 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
676,29
Экономия при брони: -78,03 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
704,81
Экономия при брони: -83,39 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
659,89
Экономия при брони: -27,87 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
655,90
Экономия при брони: -73,72 грн