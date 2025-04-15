Алактель феми (Alactel femi)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
670,98
Экономия при брони: -75,49 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
694,39
Экономия при брони: -72,34 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
669,70
Экономия при брони: -70,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
697,03
Экономия при брони: -86,05 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
677,50
Экономия при брони: -78,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
662,62
Экономия при брони: -65,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
701,32
Экономия при брони: -90,12 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
665,15
Экономия при брони: -32,26 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
659,32
Экономия при брони: -27,02 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Подорожник
Львов, ул. Малоголосковская, 42
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -87,30 грн