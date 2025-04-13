Алактель феми (Alactel femi)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 409 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
684,21
Экономия при брони: -81,91 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
657,60
Экономия при брони: -22,91 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
664,07
Экономия при брони: -31,44 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
653,04
Экономия при брони: -62,31 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
661,73
Экономия при брони: -69,87 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
658,56
Экономия при брони: -68,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
671,47
Экономия при брони: -79,73 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
610,60
Экономия при брони: -18,32 грн