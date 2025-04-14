Алактель феми (Alactel femi)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
688,51
Экономия при брони: -40,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
663,38
Экономия при брони: -66,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
667,18
Экономия при брони: -57,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
698,35
Экономия при брони: -76,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
658,06
Экономия при брони: -60,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
668,51
Экономия при брони: -91,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
668,70
Экономия при брони: -91,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 9
6.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
673,71
Экономия при брони: -41,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
658,31
Экономия при брони: -26,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 29-Г
8.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -99,80 грн