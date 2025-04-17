Алактель феми (Alactel femi)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -73,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
660,65
Экономия при брони: -28,27 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
654,57
Экономия при брони: -22,57 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
654,06
Экономия при брони: -21,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
653,11
Экономия при брони: -80,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
676,37
Экономия при брони: -103,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
664,07
Экономия при брони: -31,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -73,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
671,74
Экономия при брони: -76,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
691,94
Экономия при брони: -33,93 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
659,89
Экономия при брони: -64,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории №5
Харьковская ФФ
686,70
Экономия при брони: -73,30 грн