Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАЛАКТЕЛЬ ФЕМИЦены в аптеках

АЛАКТЕЛЬ ФЕМИ суппозитории, №5 - Одесса (750746) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
448,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
448,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
448,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
483,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (2)
519,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
532,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
621,78
Экономия: -104,34 грн
517,44 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
553,99
Экономия: -63,86 грн
490,13 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
564,02
Экономия: -48,19 грн
515,83 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
480,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
Всего: упаковка (1)
480,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (1)
480,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
562,77
Экономия: -56,60 грн
506,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
536,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
518,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
Всего: упаковка (1)
518,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
557,37
Экономия: -40,23 грн
517,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (2)
448,14 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
590,74
Экономия: -52,31 грн
538,43 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
558,11
Экономия: -28,45 грн
529,66 грн