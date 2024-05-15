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Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке, №50 - Днепр (Днепропетровск) (271306) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 312 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (49), блистер в пачке (4)
154,02
Экономия: -26,26 грн
127,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (30)
153,30
Экономия: -25,66 грн
127,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), блистер в пачке (3)
143,60
Экономия: -9,60 грн
134,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (3), блистер в пачке (3)
168,10
Экономия: -38,00 грн
130,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (19), блистер в пачке (4)
153,93
Экономия: -26,29 грн
127,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (5)
150,30
Экономия: -16,30 грн
134,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: блистер в пачке (2)
132,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (5)
141,99
Экономия: -11,84 грн
130,15 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
160,40
Экономия: -26,40 грн
134,00 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (3)
150,30
Экономия: -16,30 грн
134,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2), блистер в пачке (2)
166,10
Экономия: -32,10 грн
134,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (4), блистер в пачке (3)
156,50
Экономия: -22,50 грн
134,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (23)
146,10
Экономия: -18,34 грн
127,76 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (3), блистер в пачке (4)
154,80
Экономия: -20,80 грн
134,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (5)
135,82 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (9), блистер в пачке (2)
154,02
Экономия: -26,38 грн
127,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (11)
164,90
Экономия: -30,02 грн
134,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (7)
140,99
Экономия: -10,84 грн
130,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (11), блистер в пачке (3)
156,12
Экономия: -28,48 грн
127,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (12), блистер в пачке (2)
127,55 грн