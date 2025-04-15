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Батончик желейный Джем клаб (Jelly bar Jam club)
Батончик желейный Джем клаб (Jelly bar Jam club)
Запорожье
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
442.1 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНЫЙ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ JAM CLUB 40 г №1
Риф
12,40
Экономия при брони:
-2,99 грн
9,41
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
445.1 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНЫЙ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ JAM CLUB 40 г №1
Риф
20,00
Экономия при брони:
-9,44 грн
10,56
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
445.6 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНЫЙ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ JAM CLUB 40 г №1
Риф
14,20
Экономия при брони:
-3,64 грн
10,56
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
446.0 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНЫЙ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ JAM CLUB 40 г №1
Риф
14,20
Экономия при брони:
-3,64 грн
10,56
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
452.5 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНЫЙ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ JAM CLUB 40 г №1
Риф
12,90
Экономия при брони:
-1,83 грн
11,07
грн
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М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
640.0 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНЫЙ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ JAM CLUB 40 г №1
Риф
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