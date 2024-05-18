Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУМОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫНЕТИАЗИДНЫЕ ДИУРЕТИКИ С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮПрочие нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностьюПрочие диуретики, в том числе растительные препараты с диуретическим эффектомATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУМОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫНЕТИАЗИДНЫЕ ДИУРЕТИКИ С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮПрочие нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностьюПрочие диуретики, в том числе растительные препараты с диуретическим эффектомБерезовые почкиЦены в аптеках

Березовые почки почки 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Запорожье (69596) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -21,65 грн
83,85 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (14)
100,50
Экономия: -16,65 грн
83,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
96,12
Экономия: -18,76 грн
77,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
94,54
Экономия: -6,76 грн
87,78 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
95,50
Экономия: -11,65 грн
83,85 грн
Аптеки 24 часа
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -27,00 грн
78,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
101,05
Экономия: -6,04 грн
95,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
95,91
Экономия: -10,97 грн
84,94 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
98,50
Экономия: -14,65 грн
83,85 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -11,14 грн
83,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (3)
93,67
Экономия: -5,89 грн
87,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (2)
96,06
Экономия: -18,79 грн
77,27 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (3)
97,05
Экономия: -12,11 грн
84,94 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
94,36
Экономия: -5,75 грн
88,61 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -19,65 грн
83,85 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (1)
107,99
Экономия: -24,14 грн
83,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (2)
98,76
Экономия: -12,56 грн
86,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (2)
102,64
Экономия: -4,82 грн
97,82 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -16,14 грн
83,85 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (8)
105,00
Экономия: -27,00 грн
78,00 грн