Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУМОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫНЕТИАЗИДНЫЕ ДИУРЕТИКИ С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮПрочие нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностьюПрочие диуретики, в том числе растительные препараты с диуретическим эффектомATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУМОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫНЕТИАЗИДНЫЕ ДИУРЕТИКИ С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮПрочие нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностьюПрочие диуретики, в том числе растительные препараты с диуретическим эффектомБерезовые почкиЦены в аптеках

Березовые почки почки 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Львов (69596) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
94,81
Экономия: -11,94 грн
82,87 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
101,99
Экономия: -18,16 грн
83,83 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
95,99
Экономия: -12,16 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
119,99
Экономия: -36,16 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
105,99
Экономия: -22,16 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
124,99
Экономия: -41,16 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
120,50
Экономия: -36,67 грн
83,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
92,55
Экономия: -4,79 грн
87,76 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
124,99
Экономия: -41,16 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (3)
111,99
Экономия: -28,16 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
112,50
Экономия: -28,67 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -21,16 грн
83,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
93,81
Экономия: -6,03 грн
87,78 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (2)
121,50
Экономия: -37,67 грн
83,83 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
92,99
Экономия: -9,16 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (1)
126,50
Экономия: -42,67 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
116,50
Экономия: -32,67 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
99,50
Экономия: -15,67 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (2)
111,50
Экономия: -27,67 грн
83,83 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (1)
116,50
Экономия: -32,67 грн
83,83 грн