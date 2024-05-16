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Березовые почки почки 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Харьков (69596) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
96,32
Экономия: -11,39 грн
84,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
90,07 грн
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -14,18 грн
83,81 грн
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Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
93,62
Экономия: -8,24 грн
85,38 грн
Подорожник
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Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
101,50
Экономия: -17,69 грн
83,81 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (3)
94,08
Экономия: -8,99 грн
85,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
95,88
Экономия: -10,81 грн
85,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
107,99
Экономия: -24,18 грн
83,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
99,79
Экономия: -12,14 грн
87,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (4)
97,74
Экономия: -5,90 грн
91,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
97,99
Экономия: -14,18 грн
83,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
94,31
Экономия: -17,36 грн
76,95 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 36 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
95,50
Экономия: -11,67 грн
83,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
101,34
Экономия: -23,82 грн
77,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
94,50
Экономия: -10,69 грн
83,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
96,23
Экономия: -10,85 грн
85,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
101,50
Экономия: -17,67 грн
83,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (2)
94,68
Экономия: -7,03 грн
87,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (1)
121,50
Экономия: -37,67 грн
83,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (2)
107,99
Экономия: -24,16 грн
83,83 грн