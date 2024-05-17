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Березовые почки почки 10 г пакет, №1 - Одесса (19117) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
35,10 грн
Вероника
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (2)
35,10 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
35,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (3)
40,39
Экономия: -5,56 грн
34,83 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
27,30 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (4)
38,21
Экономия: -3,44 грн
34,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (3)
21,68 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (3)
27,72
Экономия: -1,44 грн
26,28 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
39,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (3)
40,73
Экономия: -5,93 грн
34,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
Всего: упаковка (3)
40,47
Экономия: -5,64 грн
34,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
22,39
Экономия: -0,87 грн
21,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (15)
38,15
Экономия: -3,47 грн
34,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
39,35 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (3)
39,55
Экономия: -0,24 грн
39,31 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
39,58
Экономия: -0,23 грн
39,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (3)
37,27
Экономия: -2,49 грн
34,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (3)
24,87
Экономия: -0,77 грн
24,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (3)
39,62
Экономия: -4,81 грн
34,81 грн