Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУМОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫНЕТИАЗИДНЫЕ ДИУРЕТИКИ С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮПрочие нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностьюПрочие диуретики, в том числе растительные препараты с диуретическим эффектомATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУМОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫНЕТИАЗИДНЫЕ ДИУРЕТИКИ С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮПрочие нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностьюПрочие диуретики, в том числе растительные препараты с диуретическим эффектомБерезовые почкиЦены в аптеках

Березовые почки почки 10 г пакет, №1 - Киев (19117) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (4)
41,32
Экономия: -6,48 грн
34,84 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
32,63
Экономия: -4,77 грн
27,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (3)
26,20
Экономия: -1,45 грн
24,75 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
24,22
Экономия: -0,88 грн
23,34 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
29,79
Экономия: -2,24 грн
27,55 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
32,03
Экономия: -4,04 грн
27,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братиславская, 26
Всего: упаковка (1)
50,74
Экономия: -16,34 грн
34,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (3)
25,21
Экономия: -1,04 грн
24,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (2)
42,76
Экономия: -7,92 грн
34,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (2)
24,12
Экономия: -1,21 грн
22,91 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
39,14 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мрии, 24
Всего: упаковка (3)
41,84
Экономия: -7,00 грн
34,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
Всего: упаковка (3)
37,85
Экономия: -3,08 грн
34,77 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (3)
39,35
Экономия: -4,68 грн
34,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (3)
39,51
Экономия: -4,70 грн
34,81 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
31,11
Экономия: -3,92 грн
27,19 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
34,10 грн
Галафарм
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
32,80 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
Всего: упаковка (1)
26,65
Экономия: -1,50 грн
25,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (2)
39,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (4)
26,31
Экономия: -1,50 грн
24,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (2)
37,72
Экономия: -2,91 грн
34,81 грн