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Березовые почки почки 10 г пакет, №1 - Харьков (19117) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается через 36 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
27,84
Экономия: -1,43 грн
26,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
25,46
Экономия: -1,36 грн
24,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (2)
45,61
Экономия: -11,21 грн
34,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (3)
42,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (3)
38,00 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается через 06 мин
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (4)
38,25
Экономия: -3,48 грн
34,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (2)
37,90
Экономия: -3,13 грн
34,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 06 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (3)
40,29
Экономия: -5,49 грн
34,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (3)
38,18
Экономия: -3,41 грн
34,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (1)
40,50
Экономия: -5,69 грн
34,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
25,99
Экономия: -2,06 грн
23,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 36 мин
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
Всего: упаковка (1)
29,65
Экономия: -3,86 грн
25,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
Всего: упаковка (3)
39,90
Экономия: -5,09 грн
34,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 41
Всего: упаковка (3)
39,36
Экономия: -4,38 грн
34,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 36 мин
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (2)
38,07
Экономия: -3,30 грн
34,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (3)
25,98
Экономия: -1,65 грн
24,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
24,90
Экономия: -0,80 грн
24,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (6)
37,50
Экономия: -2,75 грн
34,75 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (11)
38,41
Экономия: -3,75 грн
34,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 36 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
39,76
Экономия: -2,91 грн
36,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
24,03
Экономия: -1,13 грн
22,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (4)
25,44
Экономия: -1,27 грн
24,17 грн