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Атма® капли оральные флакон-капельница 50 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (19111) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
744,50
Экономия: -141,40 грн
603,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
470,58
Экономия: -18,58 грн
452,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
746,73
Экономия: -143,78 грн
602,95 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
719,99
Экономия: -117,38 грн
602,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
707,92
Экономия: -161,26 грн
546,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
400,45 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
724,70
Экономия: -128,35 грн
596,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
780,20
Экономия: -183,05 грн
597,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
671,99
Экономия: -69,38 грн
602,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
742,39
Экономия: -184,28 грн
558,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
615,57 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
730,40
Экономия: -141,30 грн
589,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
609,62
Экономия: -62,96 грн
546,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
727,59
Экономия: -162,00 грн
565,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
617,60
Экономия: -32,70 грн
584,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
721,89
Экономия: -125,54 грн
596,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
716,65
Экономия: -168,38 грн
548,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
754,90
Экономия: -208,61 грн
546,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
762,77
Экономия: -215,99 грн
546,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
743,01
Экономия: -139,67 грн
603,34 грн