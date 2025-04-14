Киев
Батончик Старс (Bar Stars)

Батончик Старс (Bar Stars)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
438.1 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
18,70
Экономия при брони: -4,84 грн
13,86 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
438.3 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
18,50
Экономия при брони: -4,76 грн
13,74 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
440.7 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
17,10
Экономия при брони: -4,38 грн
12,72 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
441.6 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
18,30
Экономия при брони: -4,75 грн
13,55 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 104
442.2 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
12,85 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Фортечная, 21
252.8 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 1-А
252.9 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Кропивницкий, ул. Шевченко Тараса, 36
254.6 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Кропивницкого, 22
254.7 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Каменец, ул. Криворожская, 37
255.9 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Журливой О., 1
257.0 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 56
257.3 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
390.9 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31
393.0 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1-А
425.8 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Хемотека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Прибужская, 18
427.1 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
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