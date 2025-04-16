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Батончик Старс (Bar Stars)
Батончик Старс (Bar Stars)
Николаев
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
403.7 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
18,50
Экономия при брони:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
404.1 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
18,30
Экономия при брони:
-4,75 грн
13,55
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
404.6 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
18,70
Экономия при брони:
-4,84 грн
13,86
грн
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Фармация
Открыто
Закроется через 27 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
405.1 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
17,10
Экономия при брони:
-4,38 грн
12,72
грн
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Фармация
Открыто
Закроется через 27 мин
Киев, просп. Берестейский, 104
408.8 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
12,85
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец, ул. Криворожская, 37
166.5 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Фортечная, 21
174.8 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 1-А
176.1 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Кропивницкого, 22
176.3 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Шевченко Тараса, 36
176.6 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Журливой О., 1
179.2 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 56
179.8 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
445.4 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31
447.3 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1-А
460.6 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
Хемотека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Прибужская, 18
461.8 км
БАТОНЧИК С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "STARS" 50 г №1
Риф
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