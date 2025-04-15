Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
470,60
Экономия при брони: -34,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
392,62
Экономия при брони: -63,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
304,56
Экономия при брони: -28,59 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
404,48
Экономия при брони: -76,55 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
541,63
Экономия при брони: -126,96 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
313,23
Экономия при брони: -52,21 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
400,18
Экономия при брони: -56,14 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
519,61
Экономия при брони: -69,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
392,20
Экономия при брони: -25,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
288,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
367,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
479,00
Экономия при брони: -66,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
283,75
Экономия при брони: -21,75 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
367,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
479,00
Экономия при брони: -66,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30
Экономия при брони: -15,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
494,10
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
302,00
Экономия при брони: -11,93 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
395,22
Экономия при брони: -15,10 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
511,09
Экономия при брони: -18,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -17,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
307,14
Экономия при брони: -72,41 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
408,25
Экономия при брони: -115,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
535,57
Экономия при брони: -121,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
302,50
Экономия при брони: -67,73 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
395,87
Экономия при брони: -101,41 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
525,40
Экономия при брони: -111,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
306,03
Экономия при брони: -72,75 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
400,49
Экономия при брони: -75,86 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
545,06
Экономия при брони: -130,24 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
402,39
Экономия при брони: -77,76 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
536,18
Экономия при брони: -102,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
325,10
Экономия при брони: -49,36 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
414,93
Экономия при брони: -88,91 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
318,56
Экономия при брони: -85,40 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
406,59
Экономия при брони: -67,79 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
541,76
Экономия при брони: -90,79 грн