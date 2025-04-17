Винница (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
313,11
Экономия при брони: -52,92 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
423,07
Экономия при брони: -84,42 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
530,93
Экономия при брони: -80,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
392,20
Экономия при брони: -18,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
517,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
318,23
Экономия при брони: -58,42 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
417,22
Экономия при брони: -78,57 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
524,70
Экономия при брони: -74,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -10,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -10,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
517,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
373,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
517,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,57
Экономия при брони: -48,76 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
414,39
Экономия при брони: -75,74 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
535,95
Экономия при брони: -85,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
318,67
Экономия при брони: -58,48 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
417,80
Экономия при брони: -79,15 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
528,64
Экономия при брони: -78,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -10,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
517,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
420,04
Экономия при брони: -75,29 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
541,58
Экономия при брони: -81,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
303,43
Экономия при брони: -30,52 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
422,71
Экономия при брони: -77,96 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
481,86
Экономия при брони: -21,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30
Экономия при брони: -8,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
517,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
311,46
Экономия при брони: -51,16 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
415,06
Экономия при брони: -84,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
555,80
Экономия при брони: -98,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
302,06
Экономия при брони: -41,76 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
405,65
Экономия при брони: -75,29 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
526,71
Экономия при брони: -69,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -10,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
517,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
392,20
Экономия при брони: -18,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
517,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -10,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
517,90 грн