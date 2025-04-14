Одесса (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
313,44
Экономия при брони: -22,59 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
401,50
Экономия при брони: -20,53 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
533,58
Экономия при брони: -27,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
407,06
Экономия при брони: -25,95 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
526,11
Экономия при брони: -19,46 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
302,91
Экономия при брони: -32,27 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
400,04
Экономия при брони: -48,51 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
531,65
Экономия при брони: -71,01 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
310,21
Экономия при брони: -40,19 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
385,95
Экономия при брони: -34,42 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
528,09
Экономия при брони: -67,45 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
390,40
Экономия при брони: -18,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
401,50
Экономия при брони: -20,58 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
530,38
Экономия при брони: -24,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,13
Экономия при брони: -38,11 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
406,94
Экономия при брони: -55,41 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
524,88
Экономия при брони: -64,24 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
290,60
Экономия при брони: -5,50 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,30
Экономия при брони: -11,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
310,75
Экономия при брони: -20,02 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
398,05
Экономия при брони: -16,82 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
529,00
Экономия при брони: -21,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
408,02
Экономия при брони: -20,96 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
531,79
Экономия при брони: -27,32 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
319,78
Экономия при брони: -81,51 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
398,92
Экономия при брони: -60,29 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
528,33
Экономия при брони: -77,21 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
300,82
Экономия при брони: -10,45 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
396,79
Экономия при брони: -26,39 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
490,39
Экономия при брони: -17,04 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,30
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
311,74
Экономия при брони: -73,73 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
399,32
Экономия при брони: -54,34 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
530,68
Экономия при брони: -80,27 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma