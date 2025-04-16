Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
309,05
Экономия при брони: -49,53 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
395,87
Экономия при брони: -63,50 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
526,10
Экономия при брони: -84,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -13,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
322,77
Экономия при брони: -32,05 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
413,49
Экономия при брони: -42,37 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
536,89
Экономия при брони: -30,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -13,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
315,59
Экономия при брони: -25,44 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
404,26
Экономия при брони: -32,74 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
535,14
Экономия при брони: -28,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
319,15
Экономия при брони: -29,00 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
408,81
Экономия при брони: -37,29 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
543,31
Экономия при брони: -36,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
394,70
Экономия при брони: -24,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -13,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -13,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
407,28
Экономия при брони: -68,51 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
527,45
Экономия при брони: -77,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
315,62
Экономия при брони: -52,62 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
537,30
Экономия при брони: -134,23 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
310,45
Экономия при брони: -47,45 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
387,29
Экономия при брони: -97,85 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
528,49
Экономия при брони: -125,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
372,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
315,95
Экономия при брони: -55,54 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
404,72
Экономия при брони: -65,95 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
537,86
Экономия при брони: -87,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -13,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
397,32
Экономия при брони: -16,19 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
514,55
Экономия при брони: -19,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
313,44
Экономия при брони: -47,05 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
401,50
Экономия при брони: -112,41 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
533,58
Экономия при брони: -129,68 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
317,60
Экономия при брони: -51,21 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
406,82
Экономия при брони: -117,73 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
540,66
Экономия при брони: -136,76 грн