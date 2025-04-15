Львов (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
311,44
Экономия при брони: -43,88 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
408,32
Экономия при брони: -67,55 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
528,09
Экономия при брони: -59,83 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90
Экономия при брони: -17,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -24,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,10
Экономия при брони: -40,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
306,70
Экономия при брони: -32,60 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
392,20
Экономия при брони: -32,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,70
Экономия при брони: -25,60 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -24,20 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,98
Экономия при брони: -48,41 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
411,76
Экономия при брони: -69,79 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
522,90
Экономия при брони: -81,21 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
314,58
Экономия при брони: -63,83 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
425,05
Экономия при брони: -86,73 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
517,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,50
Экономия при брони: -25,40 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,30
Экономия при брони: -23,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
493,70
Экономия при брони: -25,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
392,60
Экономия при брони: -33,10 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
493,70
Экономия при брони: -25,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,70
Экономия при брони: -25,60 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
389,80
Экономия при брони: -30,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
389,80
Экономия при брони: -30,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
470,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -24,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30
Экономия при брони: -22,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,60
Экономия при брони: -40,90 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30
Экономия при брони: -22,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,60
Экономия при брони: -40,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
315,77
Экономия при брони: -55,24 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
403,43
Экономия при брони: -64,81 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
546,00
Экономия при брони: -119,19 грн