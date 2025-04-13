Киев (адрес не указан)
Доступно в 498 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
307,67
Экономия при брони: -42,76 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
385,23
Экономия при брони: -27,94 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
455,46
Экономия при брони: -36,21 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
347,70
Экономия при брони: -93,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
310,17
Экономия при брони: -57,39 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
406,98
Экономия при брони: -53,11 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
540,86
Экономия при брони: -141,08 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -9,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
313,23
Экономия при брони: -86,02 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
401,23
Экономия при брони: -36,62 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
533,23
Экономия при брони: -115,08 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
309,79
Экономия при брони: -33,59 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
396,83
Экономия при брони: -39,69 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
527,37
Экономия при брони: -132,59 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,03
Экономия при брони: -80,82 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
394,57
Экономия при брони: -29,96 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
524,37
Экономия при брони: -106,22 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30
Экономия при брони: -8,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
277,44
Экономия при брони: -12,73 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
399,47
Экономия при брони: -18,11 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
530,89
Экономия при брони: -23,63 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
304,71
Экономия при брони: -85,27 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
399,81
Экономия при брони: -60,66 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
531,35
Экономия при брони: -64,48 грн