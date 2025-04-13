Киев
ЭТОРА (ETORA)

ЭТОРА (ETORA)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 498 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
349,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
263,94 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
322,85 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
448,97 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
263,94 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
322,85 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
448,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
373,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
373,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
227,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
307,67
Экономия при брони: -42,76 грн
264,91 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
385,23
Экономия при брони: -27,94 грн
357,29 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
455,46
Экономия при брони: -36,21 грн
419,25 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
265,28 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
349,82 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
404,57 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
347,70
Экономия при брони: -93,50 грн
254,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
310,17
Экономия при брони: -57,39 грн
252,78 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
406,98
Экономия при брони: -53,11 грн
353,87 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
540,86
Экономия при брони: -141,08 грн
399,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -9,80 грн
373,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
306,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
239,61 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
404,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
313,23
Экономия при брони: -86,02 грн
227,21 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
401,23
Экономия при брони: -36,62 грн
364,61 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
533,23
Экономия при брони: -115,08 грн
418,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
309,79
Экономия при брони: -33,59 грн
276,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
396,83
Экономия при брони: -39,69 грн
357,14 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
527,37
Экономия при брони: -132,59 грн
394,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,03
Экономия при брони: -80,82 грн
227,21 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
394,57
Экономия при брони: -29,96 грн
364,61 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
524,37
Экономия при брони: -106,22 грн
418,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30
Экономия при брони: -8,40 грн
373,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
266,00 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
340,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
277,44
Экономия при брони: -12,73 грн
264,71 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
399,47
Экономия при брони: -18,11 грн
381,36 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
530,89
Экономия при брони: -23,63 грн
507,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
304,71
Экономия при брони: -85,27 грн
219,44 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
399,81
Экономия при брони: -60,66 грн
339,15 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
531,35
Экономия при брони: -64,48 грн
466,87 грн
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