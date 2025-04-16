Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -27,60 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
315,74
Экономия при брони: -82,33 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
403,39
Экономия при брони: -76,38 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
496,32
Экономия при брони: -59,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
373,65
Экономия при брони: -69,65 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
481,00
Экономия при брони: -76,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
313,99
Экономия при брони: -27,49 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
391,84
Экономия при брони: -36,03 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
534,70
Экономия при брони: -110,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
315,83
Экономия при брони: -48,19 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,44
Экономия при брони: -55,76 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
537,66
Экономия при брони: -100,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
393,07
Экономия при брони: -63,08 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
536,38
Экономия при брони: -112,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
314,52
Экономия при брони: -27,48 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
402,88
Экономия при брони: -72,89 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
535,42
Экономия при брони: -111,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
283,70
Экономия при брони: -13,40 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -27,60 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,10
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
312,22
Экономия при брони: -25,24 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
406,19
Экономия при брони: -76,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
531,50
Экономия при брони: -107,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
311,38
Экономия при брони: -40,93 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
378,03
Экономия при брони: -33,68 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
530,07
Экономия при брони: -63,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
382,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
315,18
Экономия при брони: -44,73 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
408,99
Экономия при брони: -64,64 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
495,43
Экономия при брони: -28,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
311,77
Экономия при брони: -41,32 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
388,93
Экономия при брони: -44,58 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
530,73
Экономия при брони: -64,28 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,50
Экономия при брони: -29,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
363,20
Экономия при брони: -7,10 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
312,93
Экономия при брони: -42,56 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
400,85
Экономия при брони: -56,02 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
532,72
Экономия при брони: -65,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
373,65
Экономия при брони: -69,65 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
481,00
Экономия при брони: -76,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -27,60 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн