Харьков (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
309,39
Экономия при брони: -38,26 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
394,99
Экономия при брони: -46,55 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
526,05
Экономия при брони: -63,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
318,79
Экономия при брони: -62,35 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
416,58
Экономия при брони: -78,01 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
542,04
Экономия при брони: -90,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,60
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
373,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,10
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,70
Экономия при брони: -11,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
373,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,60
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
318,08
Экономия при брони: -64,65 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
413,99
Экономия при брони: -81,68 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
512,30
Экономия при брони: -75,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
312,84
Экономия при брони: -62,84 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
400,73
Экономия при брони: -51,22 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
532,57
Экономия при брони: -69,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
324,47
Экономия при брони: -74,47 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
406,16
Экономия при брони: -56,65 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
539,56
Экономия при брони: -76,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
392,60
Экономия при брони: -20,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,10
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
325,97
Экономия при брони: -66,65 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
408,04
Экономия при брони: -89,08 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
542,06
Экономия при брони: -145,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
318,82
Экономия при брони: -59,50 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
408,39
Экономия при брони: -89,43 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
542,75
Экономия при брони: -146,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
319,93
Экономия при брони: -68,27 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
409,81
Экономия при брони: -118,13 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
530,72
Экономия при брони: -158,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma