Днепр (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
407,67
Экономия при брони: -63,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
541,07
Экономия при брони: -91,75 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
319,33
Экономия при брони: -44,53 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
416,41
Экономия при брони: -72,44 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
543,61
Экономия при брони: -94,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
416,33
Экономия при брони: -27,89 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
543,36
Экономия при брони: -55,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,50
Экономия при брони: -26,50 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,30
Экономия при брони: -25,00 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,10
Экономия при брони: -29,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -25,40 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
482,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
312,16
Экономия при брони: -35,96 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
399,85
Экономия при брони: -55,95 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
531,40
Экономия при брони: -80,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
310,87
Экономия при брони: -20,24 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
406,83
Экономия при брони: -53,58 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
549,54
Экономия при брони: -120,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,30
Экономия при брони: -25,00 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
302,32
Экономия при брони: -49,47 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
395,64
Экономия при брони: -51,05 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
527,17
Экономия при брони: -76,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
307,95
Экономия при брони: -56,01 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
422,00
Экономия при брони: -78,10 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
537,00
Экономия при брони: -86,23 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
314,82
Экономия при брони: -28,00 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
403,26
Экономия при брони: -43,03 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
535,93
Экономия при брони: -69,56 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
310,72
Экономия при брони: -20,60 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
396,97
Экономия при брони: -43,85 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
526,87
Экономия при брони: -97,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
294,49
Экономия при брони: -15,67 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
403,47
Экономия при брони: -50,35 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
523,88
Экономия при брони: -94,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,90
Экономия при брони: -26,74 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
404,99
Экономия при брони: -45,37 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
523,78
Экономия при брони: -69,51 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
314,19
Экономия при брони: -27,37 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
402,46
Экономия при брони: -42,23 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
532,76
Экономия при брони: -66,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,00
Экономия при брони: -21,18 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
394,53
Экономия при брони: -34,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
510,93
Экономия при брони: -44,56 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
318,80
Экономия при брони: -28,44 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
401,65
Экономия при брони: -20,58 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
531,69
Экономия при брони: -25,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
323,07
Экономия при брони: -32,71 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
403,32
Экономия при брони: -22,25 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
534,07
Экономия при брони: -28,23 грн