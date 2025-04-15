Киев
ЭТОРА (ETORA)

ЭТОРА (ETORA)

Днепр (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 199 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
407,67
Экономия при брони: -63,70 грн
343,97 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
541,07
Экономия при брони: -91,75 грн
449,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
319,33
Экономия при брони: -44,53 грн
274,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
416,41
Экономия при брони: -72,44 грн
343,97 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
543,61
Экономия при брони: -94,29 грн
449,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
416,33
Экономия при брони: -27,89 грн
388,44 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
543,36
Экономия при брони: -55,44 грн
487,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
370,74 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,50
Экономия при брони: -26,50 грн
273,00 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,30
Экономия при брони: -25,00 грн
358,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,10
Экономия при брони: -29,00 грн
480,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -25,40 грн
358,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
482,40
Экономия при брони: -2,30 грн
480,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
312,16
Экономия при брони: -35,96 грн
276,20 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
399,85
Экономия при брони: -55,95 грн
343,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
531,40
Экономия при брони: -80,63 грн
450,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
310,87
Экономия при брони: -20,24 грн
290,63 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
406,83
Экономия при брони: -53,58 грн
353,25 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
549,54
Экономия при брони: -120,42 грн
429,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,30
Экономия при брони: -25,00 грн
358,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
302,32
Экономия при брони: -49,47 грн
252,85 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
395,64
Экономия при брони: -51,05 грн
344,59 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
527,17
Экономия при брони: -76,40 грн
450,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
468,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
307,95
Экономия при брони: -56,01 грн
251,94 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
422,00
Экономия при брони: -78,10 грн
343,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
537,00
Экономия при брони: -86,23 грн
450,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
314,82
Экономия при брони: -28,00 грн
286,82 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
403,26
Экономия при брони: -43,03 грн
360,23 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
535,93
Экономия при брони: -69,56 грн
466,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
310,72
Экономия при брони: -20,60 грн
290,12 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
396,97
Экономия при брони: -43,85 грн
353,12 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
526,87
Экономия при брони: -97,66 грн
429,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
294,49
Экономия при брони: -15,67 грн
278,82 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
403,47
Экономия при брони: -50,35 грн
353,12 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
523,88
Экономия при брони: -94,67 грн
429,21 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,90
Экономия при брони: -26,74 грн
282,16 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
404,99
Экономия при брони: -45,37 грн
359,62 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
523,78
Экономия при брони: -69,51 грн
454,27 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
314,19
Экономия при брони: -27,37 грн
286,82 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
402,46
Экономия при брони: -42,23 грн
360,23 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
532,76
Экономия при брони: -66,39 грн
466,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,00
Экономия при брони: -21,18 грн
286,82 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
394,53
Экономия при брони: -34,30 грн
360,23 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
510,93
Экономия при брони: -44,56 грн
466,37 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
318,80
Экономия при брони: -28,44 грн
290,36 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
401,65
Экономия при брони: -20,58 грн
381,07 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
531,69
Экономия при брони: -25,85 грн
505,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
323,07
Экономия при брони: -32,71 грн
290,36 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
403,32
Экономия при брони: -22,25 грн
381,07 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
534,07
Экономия при брони: -28,23 грн
505,84 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное