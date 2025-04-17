Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -18,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
299,76
Экономия при брони: -8,99 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
509,60
Экономия при брони: -15,29 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
373,60
Экономия при брони: -8,70 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -18,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
326,17
Экономия при брони: -64,51 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
408,24
Экономия при брони: -69,76 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
542,54
Экономия при брони: -75,55 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -18,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
314,81
Экономия при брони: -23,93 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
404,60
Экономия при брони: -33,15 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
537,71
Экономия при брони: -31,37 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -18,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
310,39
Экономия при брони: -48,73 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
397,59
Экономия при брони: -59,11 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
528,39
Экономия при брони: -61,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -18,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
311,62
Экономия при брони: -49,30 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
399,16
Экономия при брони: -60,53 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
530,48
Экономия при брони: -63,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
318,23
Экономия при брони: -56,57 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
407,63
Экономия при брони: -69,15 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
541,73
Экономия при брони: -74,74 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -18,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,75
Экономия при брони: -17,96 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
395,49
Экономия при брони: -24,31 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
525,59
Экономия при брони: -18,91 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -18,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,30
Экономия при брони: -18,40 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,51
Экономия при брони: -18,31 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
395,18
Экономия при брони: -23,97 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
525,19
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
308,30
Экономия при брони: -17,88 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
394,91
Экономия при брони: -23,87 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
524,83
Экономия при брони: -17,25 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
397,02
Экономия при брони: -16,01 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
514,15
Экономия при брони: -19,20 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №7
Polpharma
291,90 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер №7
Polpharma
383,70
Экономия при брони: -18,80 грн
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №7
Polpharma
507,80 грн