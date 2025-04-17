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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
136.6 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13462,00
Экономия при брони:
-660,00 грн
12802,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Симиренко, 5
189.0 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12803,30
Экономия при брони:
-1,30 грн
12802,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13728,90
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
202.4 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13142,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 44
212.5 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13203,60
Экономия при брони:
-401,60 грн
12802,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:15
Старый Косов, ул. Леси Украинки, 12
268.1 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13514,90
Экономия при брони:
-712,90 грн
12802,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
329.8 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13142,40
грн
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Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
330.0 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63
грн
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Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
485.5 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63
грн
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