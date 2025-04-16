Киев
О товаре
Цены
Визкью (Vsiqq)
Визкью (Vsiqq)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
241.7 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13462,00
Экономия при брони:
-660,00 грн
12802,00
грн
Забронировать
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
284.2 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 5
404.0 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12803,30
Экономия при брони:
-1,30 грн
12802,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13728,90
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Старый Косов, ул. Леси Украинки, 12
537.3 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13514,90
Экономия при брони:
-712,90 грн
12802,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Русская, 44
554.8 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13203,60
Экономия при брони:
-401,60 грн
12802,00
грн
Забронировать
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
670.6 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню