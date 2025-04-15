Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63 грн
В городах рядом
Подорожник
Тернополь, ул. Русская, 44
118.1 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13203,60
Экономия при брони: -401,60 грн
12802,00 грн
Подорожник
Старый Косов, ул. Леси Украинки, 12
186.6 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13514,90
Экономия при брони: -712,90 грн
12802,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
459.0 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12803,30
Экономия при брони: -1,30 грн
12802,00 грн
Подорожник
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
465.4 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13462,00
Экономия при брони: -660,00 грн
12802,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13728,90 грн
Аптека нц
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
814.4 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63 грн