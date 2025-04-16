Киев
Визкью (Vsiqq)

Визкью (Vsiqq)

Кривой Рог (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 31 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
136.5 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
252.4 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13462,00
Экономия при брони: -660,00 грн
12802,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13728,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Симиренко, 5
353.4 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12803,30
Экономия при брони: -1,30 грн
12802,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Тернополь, ул. Русская, 44
599.4 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13203,60
Экономия при брони: -401,60 грн
12802,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Старый Косов, ул. Леси Украинки, 12
615.8 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13514,90
Экономия при брони: -712,90 грн
12802,00 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
717.5 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63 грн
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